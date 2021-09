Covid: nel fine settimana in Basilicata 34 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 20 SET - Trentaquattro dei 756 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: è uno dei dati del bollettino della task force regionale. Negli ospedali lucani sono ricoverate 55 persone, tre delle quali sono in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 1.159.

Nel fine settimana sono state somministrate 5.533 dosi di vaccino: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 414.835 (75 per cento), mentre sono 357.885 (64,7 per cento) quelli che hanno avuto anche la seconda. (ANSA).