Unibas: a Potenza e a Matera la "Giornata del laureato"

(ANSA) - POTENZA, 18 SET - L'Università della Basilicata "riporta nelle piazze di Potenza (martedì 21 settembre) e Matera (mercoledì 29 settembre) la "Giornata del laureato", sul modello dei "Graduation day" dei college anglosassoni, al pari di molti altri Atenei italiani, con la consegna delle pergamene e il classico lancio in aria dei "tocchi'".

L'iniziativa - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'Ateneo lucano - "riprende dopo lo stop per la pandemia, proseguendo il percorso iniziato a giugno 2019, e quest'anno sarà dedicata ai laureati magistrali, che nell'anno accademico 2019/2020 sono stati complessivamente 257 nella sede potentina, e 136 in quella materana. (ANSA).