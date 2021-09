A Matera sette 'Legend' di Sport e Salute

(ANSA) - MATERA, 16 SET - Sette campioni nella storia, le Legend di "Sport e Salute": sabato prossimo, 18 settembre, Manuela Di Centa, Massimiliano Rosolino, Patrizio Oliva, Angelica Savrayuk, Gigi Mastrangelo, Tania Di Mario e Giuseppe Gibilisco saranno a Matera "per una giornata all'insegna della cultura sportiva, del movimento di base, degli stili di vita corretti e di orientamento allo sport".

In un comunicato diffuso da Sport e Salute, è specificato che si tratta di "un open day con i campioni che avrà il suo momento clou nel pomeriggio al Parco del Castello quando gli atleti incontreranno le Asd locali di varie discipline (dal kickboxing, alla scherma, al volley, al tiro con l'arco tra le altre), i loro piccoli tesserati, le famiglie, i praticanti più grandi per fare e raccontare lo sport.

Ci sarà anche il presidente e amministratore delegato Vito Cozzoli che porterà il saluto della società dello Stato che si occupa della promozione dello sport di base, illustrando le attività in corso, a partire dal piano straordinario per la scuola primaria che garantirà due ore di sport ad almeno 1,5 milioni di alunni". (ANSA).