Amazon: contatti per realizzare polo Sud in Basilicata

La società Inc è stata incaricata da Amazon di individuare in provincia di Potenza un'area fra 25 e 30 ettari di estensione per realizzarvi "un polo logistico per il Sud Italia": lo ha reso noto l'ex assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, che ha lasciato l'incarico alcuni giorni fa per motivi personali.

Prima di lasciare l'assessorato, Cupparo ha avuto contatti con Inc la quale ha "indicato" le due aree industriali in ballottaggio per la scelta: quelle di Melfi e di Tito (Potenza), dove potrebbe essere realizzato un investimento da circa mille posti di lavoro, "tra cui figure professionali specialistiche e laureati", ha precisato Cupparo, che ha dato mandato alla struttura tecnica del dipartimento di fornire alla società "la massima collaborazione ed assistenza tecnico-amministrativa".

Secondo l'ex assessore, si tratta di una "grande opportunità da cogliere": sia Melfi sia Tito - ha aggiunto - sono aree industriali con "lotti disponibili" e "adeguate infrastrutture".

