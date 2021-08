Covid: in Basilicata 68 positivi su oltre mille tamponi

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Sessantotto dei 1.166 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento dell'epidemia, che registra un aumento (da 34 a 37) delle persone ricoverate in ospedale (due di loro sono in terapia intensiva). In isolamento domiciliare vi sono 1.186 persone positive.

Ieri sono state somministrate 3.576 dosi di vaccino: i lucani che hanno ottenuto la prima dose sono 382.852 (69,2 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 301.328 (54,5 per cento). (ANSA).