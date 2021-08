Musica: concluso a Guardia Perticara il "ClassicAlBorgo"

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Con un concerto del pianista Francesco Libetta, si è conclusa a Guardia Perticara (Potenza), la prima edizione del "ClassicAlBorgo", festival dedicato alla musica classica che ha ospitato anche il maestro Beppe Vessicchio e l'attore Alessio Boni.

Libetta, che è un pianista di fama internazionale, tra le diverse opere, ha eseguito anche la "prima ballata di Chopin" e la "Sonata opera 27 numero due di Beethoven".

Nella prima serata del festival, Vessicchio ha presentato un brano dedicato al tema "musica e natura". Boni si è invece esibito in un melologo dal titolo "la Traviata sono io" sulle note di Chopin, Beethoven, Liszt e D'Avalos.

Gli organizzatori del "ClassicAlBorgo", Chiara Renino e Giuliano Guidone, hanno spiegato che il festival è nato "durante i periodi bui della pandemia. Cercando rifugio in un angolo remoto dell'Italia, quasi in fuga da una Milano messa a ferro e fuoco, nell'estate del 2020 - hanno concluso -siamo arrivati a Guardia Perticara che ci ha accolti come persone di famiglia".

