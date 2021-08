Covid: in Basilicata 64 positivi su oltre mille tamponi

(ANSA) - POTENZA, 05 AGO - Sessantaquattro dei 1.102 tamponi eseguiti in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche 36 guarigioni.

I positivi ricoverati sono ancora 20 e uno di loro è ancora in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 816. Ieri sono state effettuate 4.503 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 362.190 (65,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 268.123 (48,5 per cento). (ANSA).