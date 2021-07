Beni culturali: la storia di Matera raccontata nei Sassi

(ANSA) - MATERA, 30 LUG - La Matera inedita, fatta di episodi e personaggi noti e meno noti che hanno caratterizzato la storia della ''Città dei Sassi'', sarà descritta da agosto ad ottobre da ''narratori'' che si avvicenderanno in incontri a tema negli ambienti suggestivi del sito culturale e turistico della raccolta delle acque in via Purgatorio vecchio, nel Sasso Caveoso.

L' iniziativa, intitolata ''Storia e storie della nostra memoria collettiva'', è stata promossa e presentata da Giuseppe Cotugno, per la Pro Loco di Matera ''Tra Storia E Cultura E Tradizioni'', e da Liana Petralla per l'associazione culturale "Legoratio".

"Con due incontri a settimana, della durata di 15 minuti ciascuno cittadini -hanno detto gli organizzatori - studiosi e cultori della storia di Matera, uniti dal desiderio di raccontare i saperi della cultura della città, coinvolgeranno il pubblico in narrazioni emozionali ed interattive supportate da proiezione di immagini, di alcune vicende storico-sociali della Matera che fu, e di materani che hanno dato lustro alla città, per risvegliare sopite memorie e suggestioni che non devono e non possono essere cancellate''.

Il primo incontro è fissato il 2 agosto con il giornalista Pasquale Doria, che parlerà di Antonio Raffaele Giannuzzi, approdato oltre 150 anni fa nell'antica Persia, e che diventò il primo fotografo e documentarista dell'epoca. Altri incontri riguarderanno la transumanza, le tradizioni, le vicende storiche e sociali del recupero dei rioni Sassi, diventati negli anni - e con il parco delle chiese rupestri - patrimonio dell'Umanità.

