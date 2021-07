Calcio: Potenza, via alla campagna abbonamenti

(ANSA) - POTENZA, 14 LUG - "Due colori, un solo cuore": è questo lo slogan scelto dal Potenza per la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di serie C. In una nota diffusa dall'ufficio stampa della società rossoblù è annunciato che "da domani 15 luglio, presso la sede societaria di via Nazario Sauro 124, sarà possibile effettuare la prenotazione in vista della nuova stagione sportiva".

La campagna di prenotazione degli abbonamenti "è stata predisposta per ottemperare alle attuali disposizioni di legge (capienza al 25 per cento) ", con una massimo quindi di mille spettatori sugli spalti dello stadio Viviani. "Qualora vi fossero nuove disposizioni, la società - è scritto nella nota - comunicherà tempestivamente le eventuali nuove tipologie di abbonamento". (ANSA).