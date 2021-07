Ferrovie: i cantieri della Ferrandina-Matera entro il 2022

(ANSA) - POTENZA, 09 LUG - Entro la fine del mese di luglio partirà l'iter per la nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera, "con una fase di condivisione con la Regione Basilicata e con l'obiettivo di partire con le gare entro la fine dell'anno. Il cronoprogramma prevede quindi l'apertura dei cantieri per la fine del 2022".

E' questo - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta regionale della Basilicata - uno dei passaggi più significativi emersi durante un incontro oggi, a Potenza, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessora regionale lucana alle infrastrutture, Donatella Merra, e l'amministratrice delegata di Rfi e commissaria per la Ferrandina-Matera, Vera Fiorani. o di connessione". (ANSA).