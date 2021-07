San Carlo: "In Basilicata c'è una carenza di sangue"

(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - "Nella nostra regione persiste una carenza di sangue, soprattutto di gruppo 0 Rh positivo e di gruppo 0 Rh negativo". E' il monito, lanciato attraverso l'ufficio stampa, della dottoressa Clelia Musto, direttore del servizio Immunotrasfusionale dell'Aor (Azienda ospedaliera regionale) San Carlo e del 'Centro regionale sangue' della Basilicata.

"L'invito è rivolto anche a tutti i cittadini - ha aggiunto il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera - affinché siano tutti sensibilizzati sull'importanza della donazione, soprattutto in momenti di carenza come questo legati anche al caldo eccessivo. È un gesto prezioso, quello della donazione, perché si può contribuire con una scelta individuale e responsabile a garantire la continua disponibilità di sangue per tutti coloro che necessitano di trasfusioni". (ANSA).