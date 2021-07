Incendi: piano 2021, giunta regionale stanzia 2,5 mln euro

(ANSA) - POTENZA, 01 LUG - La giunta regionale della Basilicata ha approvato il programma annuale antincendio, stanziando 2,5 milioni di euro per le attività di contrasto: lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, spiegando che "465 mila euro saranno destinati alla convenzione con i Vigili del Fuoco, 500 mila euro andranno alle associazioni di volontariato e oltre 1,5 milioni saranno assegnati alle squadre del Consorzio di bonifica per la tutela delle foreste ai fini antincendio".

Gli interventi sono coordinati dalla "già attiva sala operativa unificata permanente". Merra ha sottolineato che "la restante somma sarà spesa per reintegro, manutenzione e acquisto delle attrezzature, ma anche per formazione dei volontari e ricerca scientifica. Abbiamo messo a disposizione importanti risorse - ha aggiunto Merra - ma soprattutto puntiamo a valorizzare ulteriormente il ruolo delle associazioni di volontariato, strumento sempre più prezioso per la sicurezza delle nostre comunità. Il programma è ufficialmente operativo e già nei giorni scorsi le squadre dei vigili del fuoco sono state attive sul territorio, così come le associazioni di volontariato". (ANSA).