Regione Basilicata: Bardi, prosegue l'azione di risanamento

(ANSA) - POTENZA, 11 GIU - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un disegno di legge "che riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio per 40 milioni e 719 mila euro". Lo ha reso noto l'ufficio stampa. "Per la prima volta la Regione Basilicata, come peraltro espressamente richiesto dalla Corte dei Conti - ha sottolineato il presidente della Giunta, Vito Bardi -, procede al riconoscimento di debiti fuori bilancio riguardanti alcune situazioni pregresse che hanno contribuito alla non facile situazione finanziaria dell'Ente. Prosegue così l'azione di risanamento e riequilibrio dei conti della Regione: dobbiamo sanare la pesante eredità del passato e garantire i servizi pubblici ai cittadini". (ANSA).