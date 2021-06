Unibas: corso di laurea in 'Geologia, Ambiente e Rischi'

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - L'offerta formativa dell'Università della Basilicata "si arricchisce con la nuova Laurea magistrale in 'Geologia, Ambiente e Rischi', attivata per l'anno accademico 2021-2022".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ateneo lucano specificando che "il nuovo corso di Laurea Magistrale presenta un percorso formativo con caratteristiche applicative, basato principalmente sullo studio, monitoraggio e mitigazione dei rischi geologico-ambientali. In particolare, il corso intende preparare figure professionali dotate di una buona preparazione geologica di base e capaci di diagnosticare i diversi rischi geologico-ambientali, suggerendo soluzioni adeguate e sostenibili a supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private". (ANSA).