Covid: Bardi, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - "Oggi finalmente intravediamo la luce in fondo al tunnel, grazie alla campagna di vaccinazione che procede spedita: siamo la seconda regione in Italia per immunizzazioni, avendo somministrato la seconda dose al 23% della popolazione". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo a Potenza della cerimonia per la consegna dell'onorificenze all'Ordine al merito della Repubblica italiana, a cui hanno partecipato anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il prefetto e il sindaco di Potenza, Annunziato Vardè e Roberto Speranza. (ANSA).