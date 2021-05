Unibas: Regione approva il 'Progetto di dialettologia'

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - La giunta regionale della Basilicata ha approvato il "Progetto di dialettologia" - da attuare con l'Università della Basilicata - "per la prosecuzione delle attività" del centro "e il coinvolgimento di sette ricercatori per 18 mesi, con una spesa di circa 300 mila euro per gli assegni di ricerca". Lo ha reso noto l'assessore alla formazione, Francesco Cupparo, attraverso l'ufficio stampa della giunta. (ANSA).