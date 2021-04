Stellantis: Melfi; la fabbrica si ferma dal 3 al 10 maggio

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - "Nuova chiusura totale", dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis - dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul mercato dell'auto e per la mancanza di semiconduttori, problema che affligge da tempo la produzione automobilistica.

Lo ha annunciato il segretario regionale della Basilicata della Uilm, Marco Lomio. "Questi continui stop legati ai problemi di fornitura - ha spiegato Lomio - ad oggi non vedono una soluzione e impattano in modo forte sul salario dei lavoratori". (ANSA).