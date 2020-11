Covid: in Basilicata 288 nuovi positivi, totale oltre 1.500

(ANSA) - POTENZA, 02 NOV - Sono 288 i tamponi risultati positivi in Basilicata sui 3.116 esaminati fra sabato scorso e ieri, che hanno fatto registrare anche la morte di altre due persone a causa del covid-19 (in totale, sono 51, fino ad oggi): lo ha reso noto la task force regionale.

Nei due giorni dello scorso fine settimana "i lucani attualmente positivi" sono arrivati a quota 1.575, mentre sono guarite dieci persone (635 in totale dall'inizio dell'emergenza). Le persone ricoverate in ospedale sono 101.

