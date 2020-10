Intesa tra l'Anci e lo Snag per la 'rinascita' delle edicole

(ANSA) - POTENZA, 16 OTT - "Mi auguro che questo protocollo possa davvero segnare la rinascita delle edicole lucane". Nelle parole di Eugenia Cinnella, edicolante materana di via Annunziatella, c'è tutto il senso, insieme alla speranza, dell'intesa firmata stamani, a Potenza, dall'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni, con lo Snag, il sindacato dei giornalai, "per ripensare la funzione dei punti vendita, offrendo nuovi servizi ai cittadini, come ad esempio la possibilità di rilasciare certificati". (ANSA).