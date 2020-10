Coronavirus: ordinanza Bardi recepisce disposizioni Dpcm

(ANSA) - POTENZA, 15 OTT - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella tarda serata di ieri, ha firmato una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus che, di fatto, recepisce le diposizioni del Dpcm dello scorso 13 ottobre.

"Disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19 e in materia di trasporto pubblico locale, sport di contatto e di ingressi o rientri dall'estero" è il titolo scelto per il provvedimento.

L'ordinanza, "oltre a confermare le disposizioni già emanate in precedenza allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta regionale lucana - obbliga i cittadini a utilizzare protezioni per le vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a questo obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva". (ANSA).