Il 'Basilicata Cineturismo Experience' con il Gal Start 2020

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - Il Gal Start 2020 in collaborazione con CineParco Tilt/Concreto ha organizzato le tre giornate del cinema, che si svolgeranno il 7, 10 e l'11 ottobre 2020 in Basilicata, tra le due coste, dai Calanchi alla Luna a Marte fino ai paesaggi dell'anima e alla Magia per "Basilicata Cineturismo Experience".

Il progetto, è scritto in una nota, è stato ideato nel 2014, da Giuseppe Lalinga e dal regista Giuseppe Marco Albano, con l'obiettivo di "tenere insieme cinema, cultura, turismo e autenticità e pone al centro l'esperienza cinematografica per la valorizzazione e promozione del territorio". (ANSA).