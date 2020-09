Cinema: presentata a Potenza la "Lettera di Natale" da Nigro

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - La nostalgia delle feste natalizie a casa, e la rabbia di un padre "costretto" a vedere il figlio andar via di casa per cercare lavoro, assistendo allo spopolamento della sua terra: sono gli ingredienti della "Lettera di Natale", il cortometraggio tratto da una prosa dello scrittore lucano Raffaele Nigro, che sarà messo in scena dall'associazione culturale "Teatro minimo di Basilicata" il 27 settembre, alle ore 19 nel teatro Stabile del capoluogo lucano.

Lo spettacolo - patrocinato dal Comune di Potenza, e presentato stamani nel corso di una conferenza stampa - ha la regia di Dino Becagli. (ANSA).