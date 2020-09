Scuola: Bardi, ogni precauzione per inizio anno in sicurezza

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - "Domani inizia un nuovo anno scolastico. Sarà un anno diverso dal solito. La pandemia che ha interrotto bruscamente le lezioni lo scorso anno, non è ancora finita. Per questo abbiamo in questi giorni usato tutte le precauzioni per dare la possibilità all'intero mondo della scuola, dagli studenti, agli insegnanti, ai collaboratori amministrativi e a tutti quanti ne fanno parte, la possibilità di lavorare e studiare in tranquillità".

E' quanto scritto in un messaggio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per l'inizio del nuovo anno scolastico. Bardi ha anche evidenziato che - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - è necessario un "cambio di alcune abitudini consolidate", con "l'accortezza di seguire le norme che i medici ci hanno consigliato".

"So bene - ha concluso il governatore lucano - che alla vostra età il contatto fisico è essenziale. So bene che noi adulti vi stiamo chiedendo un grande sacrificio. Lo facciamo però nel vostro esclusivo interesse. Lo facciamo per tutelare la vostra salute, quella dei vostri cari, quella dei vostri nonni".

(ANSA).