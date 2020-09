Comuni: incassi da tasse e multe giù a causa del covid-19

(ANSA) - POTENZA, 21 SET - I Comuni di Potenza e Matera hanno subito un "drastico calo" nelle entrate per tasse e multe a causa dell'emergenza sanitaria. E' quanto emerge da un'indagine pubblicata oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e da una classifica elaborata dal portale Efficientometro.it. Il Comune di Potenza ha subito un calo degli incassi pari al 28 per cento, quello di Matera pari al 17 per cento. (ANSA).