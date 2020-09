Elezioni: fotografano schede votate, due denunciati a Matera

(ANSA) - MATERA, 20 SET - Due persone, di 57 e 54 anni, sono state denunciate dalla Polizia, a Matera, per aver fotografato con il telefono cellulare la scheda che avevano appena votato, in due seggi allestiti a Matera per le elezioni comunali e per il referendum. Il fatto è avvenuto in due scuole diverse dove erano stati allestiti i seggi. (ANSA).