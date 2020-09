Dà fuoco a sterpaglie, denunciato a Scanzano Jonico

(ANSA) - MATERA, 02 SET - Un uomo di 31 anni di Scanzano Jonico (Matera) è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri perché accusato di aver appiccato un incendio di sterpaglie.

Sul posto si sono recati militari dell'Arma e agenti della Polizia locale che lo hanno rintracciato. L'uomo, trovato in possesso di un accendino, ha ammesso di aver innescato i focolai senza alcuna ragione in particolare. Le fiamme sono state subito spente e non hanno causato pericolo per l'incolumità pubblica né danni a cose. (ANSA).