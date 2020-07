Turismo: assessore Basilicata, la sinergia sta dando frutti

(ANSA) - POTENZA, 18 LUG - "La stretta ed efficace sinergia di azione tra Regione, Comuni, operatori turistici, Apt Basilicata, Aziende Sanitarie, personale medico e infermieristico sta dando risultati importanti e significativi in questa difficile stagione turistica". Lo ha detto l'assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, in un incontro con "gli operatori della filiera turistica della costa tirrenica lucana per fare il punto della situazione". (ANSA).