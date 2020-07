Cinema: tra i Sassi il primo 'Matera film festival'

(ANSA) - MATERA, 08 LUG - Da set cinematografico di grandi produzioni internazionali, come ''Il Vangelo Secondo Matteo'', "The Passion" e "No time to Die" della saga di 007 in uscita a novembre, la Città dei Sassi diventerà luogo di promozione di opere e di iniziative nazionali e internazionali con la prima edizione del "Matera film festival''. La manifestazione, ideata e organizzata dall'associazione Making-of in collaborazione con "Camera con vista", si svolgerà dal 24 al 26 settembre con una programmazione che coinvolgerà il Cinema Guerrieri e spazi all'aperto nei rioni Sassi. La prima edizione è articolata in tre sezioni: Mff Long riservato ai lungometraggi di finzione, Mff Doc per i documentari, Mff short per i cortometraggi.

