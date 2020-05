Coronavirus: in Basilicata solo due positivi su 671 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - Due tamponi positivi sui 671 analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata, alla vigilia della riapertura di tutte le attività: lo ha reso noto la task force regionale. I nuovi casi positivi sono uno a Forenza (Potenza) e uno a Matera. In base alle ultime rilevazioni, i contagi confermati in Basilicata sono 104, con 27 persone vittime del covid-19 e 261 guarite. (ANSA).