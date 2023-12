Si apre lunedì alla Farnesina la sedicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo. L'appuntamento, in programma fino a martedì, costituirà un momento di confronto sull'azione internazionale del nostro Paese, con la partecipazione di oltre 130 titolari delle sedi diplomatiche italiane all'estero e di numerosi ministri di governo e personalità straniere, tra cui il commissario Ue per il clima Wopke Hoekstra, il segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo, David Cameron, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken (in videoconferenza). La sessione inaugurale sarà aperta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La chiusura, martedì 19, sarà affidata a Tajani e alla premier Giorgia Meloni.

La Conferenza, realizzata con la media partnership di RAI e ANSA, sarà l'occasione per riflettere sul ruolo e gli strumenti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a sostegno dell'azione di promozione dell'interesse nazionale e del valore del dialogo, anche in vista della presidenza italiana G7 del 2024.



Le sessioni di lavoro, con il vicepremier Tajani, verteranno sui principali argomenti dell'attualità internazionale. Alla prima, su Intelligenza artificiale, Cybersecurity e la nuova frontiera della sicurezza, parteciperanno tra gli altri il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nella seconda sessione, sul Piano Mattei, i ministri dell'Agricoltura e dell'Istruzione Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditare, l'ad di Eni Claudio Descalzi e il direttore generale del Dis Elisabetta Belloni.

Previste anche sessioni sulla diplomazia per la crescita e sulla gestione degli scenari di crisi e gli effetti sul fenomeno migratorio, con i ministri dell'Interno e della Difesa Matteo Piantedosi e Guido Crosetto. Spazio anche ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica, con il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin e il commissario Ue Wopke Hoekstra. Infine, una riflessione sulla presidenza italiana del G7, con gli interventi dei capi della diplomazia britannica e americana David Cameron e Antony Blinken.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA