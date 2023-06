Bim "DiscoverTE Music.Respira note incontaminate" 4 concerti

(ANSA) - TERAMO, 15 GIU - "DiscoverTE Music, Respira note incontaminate": 4 grandi eventi live, ad ingresso libero, che animeranno l'estate del comprensorio. Ad illustrare il cartellone sono intervenuti oggi in conferenza stampa al Bim i partner progettuali: il presidente del Consorzio, Marco Di Nicola, la presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, i rappresentanti dei Comuni di Civitella del Tronto, Riccardo De Dominicis, Pietracamela, Salvatore Florimbi, Tossicia, Silvia Di Bartolomeo, Torricella Sicura, il presidente di ACS Abruzzo- Molise, Stefano Scipioni, la presidente della Riccitelli, Alessandra Striglioni ne' Tori, la Proloco di Chiarino con Francesca Di Simone e l'associazione "Appennino Up". "DiscoverTE Music" ha l'obiettivo di favorire il rilancio del comprensorio attraverso concerti ed eventi dal vivo organizzati in spazi aperti e e suggestivi del comprensorio Gran Sasso-Laga. In programma: "Ricchi e Poveri" in a Chiarino di Tossicia (25 giugno), Michele Zarrillo a Torricella Sicura (28 giugno), Ron live tour a Prati di Tivo (2 luglio) e la Compagnia dei Folli a Civitella del Tronto (8 agosto). "Questo è solo il primo step del cartellone", spiega il presidente del Bim, Marco Di Nicola "che prevede tanti altri concerti e appuntamenti, supportati dal Consorzio nei comuni montani del comprensorio nel corso dell'estate 2023, al fine di rendere il nostro territorio sempre più vivo e attrattivo, puntando sul connubio musica-natura e sulla sostenibilità ambientale. È la prima volta che il Consorzio attiva una progettualità diretta in stretta sinergia con altre istituzioni, con i comuni e con le associazioni del territorio. Si parte dal cuore dell'antica Valle Siciliana, Chiarino di Tossicia, per il primo appuntamento del cartellone "DiscoverTe Music", domenica 25 giugno, alle ore 22, con il concerto dei "Ricchi e Poveri". Secondo appuntamento il 28 giugno, alle 21.30, con il cantautore Michele Zarrillo in concerto a Torricella Sicura. Il 2 luglio a Prati di Tivo, in piazzale Amorocchi alle ore 18, il terzo appuntamento del cartellone con il concerto di RON con una tappa del suo live tour 2023 "Sono un figlio". Infine 8 agosto a Civitella del Tronto, torna ad incantare il pubblico la Compagnia dei Folli con lo spettacolo "Luce": un viaggio attraverso la luce, il fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti. (ANSA).