Protezione Civile, nuova sede operativa Monti Laga di Campli

(ANSA) - CAMPLI, 26 APR - È stata inaugurata la nuova sede operativa, moderna, ampia e antisismica della Protezione Civile Monti della Laga di Campli (TE), nel piazzale San Gabriele n.

1, vicino alla Necropoli di Campovalano. La concessione, da parte dell'amministrazione comunale, rappresenta il tangibile e positivo riconoscimento sull'operato della Protezione Civile. La nuova sede è stata modificata ed adeguata alle esigenze di una struttura operativa in caso di emergenza, con l'impegno dei volontari e del Direttivo. Lo spazio concesso alla Protezione Civile era in precedenza occupato dai Carabinieri Forestali. I locali sono stati completamente ristrutturati e dotati di area sosta dei mezzi di emergenza, magazzino, sala riunioni e formazione interattiva, mensa e sala radio. Il Presidente della Odv, Alessandro Marini, ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, fondamentale per il territorio, ringraziando i 30 volontari. Il simbolico taglio del nastro tricolore, che ne ha ufficializzato l'operatività, è stato effettuato dal Presidente, Alessandro Marini, dal Sindaco di Campli, Federico Agostinelli e da Laura Di Domenicantonio, delegata del comune alla Protezione Civile.

Il gesto, pur nel suo antico simbolismo onora chi lo compie perché vede in quel nastro il sacrificio, il lavoro e la fede dei suoi volontari. Hanno partecipato alla realizzazione della nuova sede il Direttivo, composto oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente, Claudio Di Giangiacomo e dalla Segretaria, Cristina Passacquale. I responsabili e Coordinatori nelle persone di Maria Pia Brandimarte, Beniamino Amicone, Iwan Gentile e Andrea Pilotti. (ANSA).