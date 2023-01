Consiglio Abruzzo, interpellanze e pdl in aula a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale d'Abruzzo, che si è svolta nella Sala consiliare del Comune di Pescara, sono state discusse le seguenti interpellanze: "Bozza piano di riordino ospedaliero - Criticità su servizi e funzioni dei consultori territoriali della Asl di Pescara" (a firma del consigliere regionale Domenico Pettinari); "Barriere architettoniche al Centro per l'impiego di Ortona" (Francesco Taglieri); "Spese per le cure psichiatriche, le borse lavoro e il finanziamento dei Csm" (Antonio Blasioli); "Messa in funzione della struttura Asl 'Poliambulatorio' nel Comune di Cellino Attanasio (Teramo)" (Blasioli); "Chiarimenti sui ritardi in merito all'abbattimento del Cavalcavia n. 5 dell'Asse Attrezzato di Chieti-Pescara, Prog. 8+00, in località Dragonara" (Barbara Stella); "Carenza di personale presso la U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del presidio ospedaliero di Lanciano e presso la U.O.S. di Anatomia ed Istologia Patologica del presidio ospedaliero di Vasto" (Paolucci); "Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a p.zza Sant'Anna" (Marcozzi).

Successivamente è stato approvato il progetto di legge "Ratifica della 'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome'. L'obiettivo del provvedimento è ratificare dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo comune per lo svolgimento delle funzioni e finalità previste dall'intesa stessa siglata in conformità a quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione.

Voto favorevole anche per i provvedimenti amministrativi che riguardano il piano regolatore portuale di Giulianova, la "Modifica puntuale al piano regionale paesistico (P.R.P.) nell'ambito della variante puntuale al P.R.G. vigente del comune di Silvi, relativa al programma integrato di intervento da attuarsi mediante accordo procedimentale", e il "Bilancio di Previsione 2023-2025 dell'Agenzia regionale di Protezione Civile".

Approvato anche il provvedimento che apporta modifiche alle leggi regionali, riguardanti la redazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, per introdurre alcuni interventi di natura tecnica.

Rinviate alla prossima seduta del Consiglio regionale i due progetti di legge "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione" e "Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n.

49 e ulteriori disposizioni". Rinviati all'ordine del giorno della prossima seduta anche i provvedimenti "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo" e "Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Sirente-Velino. (ANSA).