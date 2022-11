Consiglio Abruzzo:ok Commissione bilancio previsione 2023-25

(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - La Commissione consiliare "Bilancio, affari generali e istituzionali", nella giornata di oggi, ha approvato il provvedimento amministrativo dedicato al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025.

Durante la seduta, inoltre, sono stati esaminati e approvati due progetti di legge sui seguenti debiti fuori bilancio: "Pagamento a favore della società in house Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo - Saldo annualità 2020 per attività di supporto tecnico all'Autorità di AUDIT nel 'Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/20' cofinanziato dall'Unione Europea (€ 5.311,60); "Progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013 (€ 505.924,61)". La Commissione ha reso, a maggioranza, il parere finanziario favorevole per i seguenti progetti di legge: "Disciplina del sistema turistico regionale" (P.L. n. 219/2021); "Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" (P.L. 199/2021); "Disciplina del sistema culturale regionale" (P.L. 243/2022); "Partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione MIR - Museo Italiano del Realismo" (P.L. 179/2021). Il presidente della Commissione bilancio, Fabrizio Montepara, commenta con queste parole l'esito dei lavori odierni: "E' stata una giornata lunga, ma proficua.

Nonostante il confronto sia stato a tratti acceso, ringrazio tutti i Commissari per il contributo fornito in fase di esame e di votazione delle proposte normative. Voglio sottolineare che la Presidenza si è adoperata per il rispetto del Regolamento del Consiglio e per garantire correttezza e rispetto per tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione" (ANSA).