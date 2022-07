Consiglio Abruzzo:ok unanimità istituzione registro tumori

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - Il Consiglio regionale, nella seduta odierna che si è conclusa nel pomeriggio all'Aquila, ha approvato all'unanimità il progetto di legge che prevede l'Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo. Il Registro, negli intenti del legislatore, tende a garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici volti a produrre misura dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori. L'obiettivo è quello, a lungo termine, di sostenere la ricerca scientifica e l'attività di diagnosi e prevenzione dei tumori, grazie a una mole di informazioni che sarà possibile esaminare in chiave clinica e statistica. Il Registro sarà tenuto e gestito dall'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

Voto unanime anche nel via libera alle "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi sordomuti": la legge riordina le funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali, riallocandole in capo ai Comuni, singoli o associati. E' previsto che le amministrazioni comunali, singole o associate, esercitino le funzioni socio-assistenziali relative all'assistenza mediante la gestione di una serie di servizi come assistenza educativa, al fine di supportare l'integrazione scolastica, la fornitura di testi scolastici, consulenza del tiflologo, fornitura di materiale didattico a rilievo e tecnico speciale. Ancora all'unanimità, il Consiglio regionale ja licenziato il testo "Disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro". Il provvedimento prevede una riforma alla legge regionale 41/1999 sui "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette". In particolare, si tratta di un intervento che punta a rafforzare il sistema di formazione professionale regionale, promuovendo iniziative di apprendimento sui temi della sicurezza sul lavoro che prevedano il coinvolgimento diretto dei soggetti infortunati. (ANSA).