Capitale Cultura 2026, la parola agli under 23

Visite guidate ai centri storici, laboratori di cinema e teatro, incontri con i protagonisti della cultura cittadina, cammini e itinerari storici, escursioni notturne nella natura, laboratori di cucina e degustazioni di prodotti tradizionali: sono solo alcune delle proposte culturali ideate dai giovani under 23 che hanno deciso di partecipare alla 'junior edition' di Cantiere Città.

Si tratta di una nuova iniziativa, un progetto di rete interamente dedicato alla vita culturale dei giovani, che nella III edizione di Cantiere Città, progetto che coinvolge le 10 finaliste a Capitale italiana della cultura 2026, integra il consueto percorso rivolto a amministratori e progettisti, curato dal ministero della Cultura e dalla Scuola dei beni delle attività culturali.

Le 10 città hanno anche aderito a una proposta rivolta ai giovani. A novembre c'è stato un confronto in tal senso in occasione dell'incontro di Cantiere Città all'Aquila, città designata come Capitale della Cultura per il prossimo anno.

Attraverso la pubblicazione di un invito a manifestare interesse, tutte le 10 città hanno individuato un gruppo di giovani residenti, tra i 18 e i 23 anni, desiderosi di essere protagonisti dell'organizzazione di un weekend culturale nella propria città; e, contemporaneamente, di partecipare, in visita, alle attività culturali organizzate dai coetanei nelle altre città. Così i giovani delegati di L'Aquila, Alba, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese sono pronti con le loro proposte che, dai prossimi giorni sino ad aprile 2025, comporranno un calendario itinerante di weekend culturali. Tutto il tour della 'junior edition' di Cantiere Città sarà raccontato in un appuntamento finale di restituzione, a L'Aquila, al termine dell'iniziativa, sempre entro la prossima primavera. Il capoluogo abruzzese sta lavorando a un progetto dal titolo 'La mia città. Suoni e immagini dalla settima arte' in collaborazione con Conservatorio, Accademia delle Belle Arti e con la supervisione di Piercesare Stagni, presidente di Abruzzo Film Commission.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA