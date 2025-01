Provincia L'Aquila acquista un nuovo mezzo spazzaneve

Continua l'opera di rafforzamento e potenziamento del parco mezzi della Provincia dell'Aquila: l'Ente ha provveduto ad acquistare un nuovo autocarro Mercedes Unimog 427, allestito con spargisale e lama spazzaneve per un importo complessivo di 267 mila euro, che sarà adibito allo svolgimento dei servizi invernali di sgombero neve e spargimento di sale nell'Aquilano.

"Si tratta di un mezzo molto potente, il massimo tra quelli che offre il mercato - ha dichiarato Vincenzo Calvisi, di FdI, consigliere provinciale delegato alla Viabilità -.

L'investimento rientra nel più ampio processo di rinnovo e implementazione del parco auto che l'Amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, persegue.

Negli ultimi tre anni si è infatti proceduto all'acquisto di cinque autocarri per il servizio di sgombero neve, oltre a quattro nuovi trattori allestiti con decespugliatrici idrauliche, utilizzate per il servizio di sfalcio erba, per un investimento complessivo pari a circa 1,7 milioni di euro, a cui faranno seguito ulteriori investimenti con stanziamenti già previsti nel bilancio 2025". Soddisfazione per l'acquisto è stata espressa anche dai consiglieri provinciali Gabriella Sette, della Lega, e Daniele D'Angelo, di Forza Italia, per i quali "è fondamentale continuare ad investire in mezzi che migliorano la percorribilità e la sicurezza viaria delle nostre aree interne montane". Infine, i consiglieri provinciali ringraziano "il servizio logistica e sicurezza stradale della Provincia dell'Aquila, guidato dall'ingegnere Davide De Matteis, che porta avanti tutte le procedure di acquisto mezzi, con grande sforzo professionale nonostante le note carenze di organico".



