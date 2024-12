All'Aquila il nuovo mercato coperto di Campagna Amica

Sarà inaugurato domani, sabato 7 dicembre (ore 10.30), il mercato coperto di Campagna Amica all'Aquila. Un'iniziativa che mira a mettere insieme agricoltori ed eccellenze abruzzesi. La nuova struttura, destinata alle imprese aderenti a Coldiretti, si trova in via della Croce Rossa, 169. Al taglio del nastro parteciperanno i presidenti di Coldiretti L'Aquila, Alfonso Raffaele, e dell'associazione Agrimercato d'Abruzzo, Giuseppe Scorrano. Prevista anche la presenza del direttore di Coldiretti L'Aquila, Domenico Roselli, nonché del direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo.

"Un'apertura importante per valorizzare la città capoluogo di regione e, nello stesso tempo, richiamare l'attenzione sulle tante eccellenze agroalimentari della provincia aquilana e dell'intero Abruzzo - spiega Alfonso Raffaele - siamo orgogliosi di questa importante tappa arricchita da una presenza variegata di produttori e di eccellenze prestigiose".

Il mercato di Campagna Amica dell'Aquila sarà aperto dal giovedì al sabato dalle 8 alle 18. Ad accogliere i consumatori saranno 9 agricoltori che proporranno, ognuno nel proprio stand, i prodotti aziendali garantendo la presenza dell'intero paniere agroalimentare sotto l'organizzazione di Jacopo Di Battista, coordinatore regionale di Campagna Amica, e di Giuseppe Ciciotti, coordinatore provinciale.

"Al mercato aquilano - sottolinea il presidente dell'Agrimercato d'Abruzzo Giuseppe Scorrano - sarà inoltre possibile trovare i cesti di Natale dedicati alle diverse attrazioni della città, rappresentano un regalo sostenibile, buono, sano e a filiera corta".

"Un ulteriore tassello nella valorizzazione delle eccellenze locali - aggiunge il direttore di Coldiretti L'Aquila Domenico Roselli - il mercato del capoluogo sarà un luogo di compravendita, ma anche una struttura in cui realizzare iniziative ed eventi per la valorizzazione del made in Italy agroalimentare". All'inaugurazione sono attesi anche l'assessore Fabrizio Taranta del Comune dell'Aquila e il direttore della Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli.



