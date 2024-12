Freddo alla Marelli, azienda corre ai ripari, revocato sciopero

Le organizzazioni sindacali hanno revocato lo sciopero indetto per cinque giorni alla Marelli di Sulmona. La decisione è arrivata nel pomeriggio al termine della commissione che si è tenuta tra azienda e sindacati. La protesta era scattata per le temperature polari in fabbrica ma l'azienda è corsa ai ripari. "Gli impianti di riscaldamento saranno accesi alle 22 di domenica" spiegano i sindacati che hanno fatto marcia indietro sullo sciopero, vigilando che quanto verbalizzato venga effettivamente attuato dall'azienda. In caso contrario, avvertono, non si escludono iniziative di protesta.



