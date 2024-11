Marelli Sulmona, addetti pulizie Sky Service a rischio

Rischiano il posto di lavoro gli addetti alle pulizie della Sky Service, il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre. Si tratta di trenta lavoratrici e lavoratori che svolgono servizio nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. La procedura di licenziamento collettivo è scattata ieri. L'allarme arriva dalle segreterie territoriali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti Abruzzo, ed è stato rilanciato dai consiglieri regionali Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, entrambi rappresentanti del Movimento 5 Stelle.

"Chiediamo a Regione Abruzzo - scrivono in una nota i due consiglieri pentastellati - per tramite dell'Assessore Tiziana Magnacca, di fare al più presto luce su quanto stia realmente avvenendo. È fondamentale agire per tempo e predisporre tutte le azioni necessarie a scongiurare la perdita dei posti di lavoro.

Fatto, questo, che arrecherebbe un altro durissimo colpo al territorio".



