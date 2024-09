Ciclista investito da auto a Sulmona, trasferito all'Aquila

Investito mentre era in bicicletta a Sulmona un sessantenne è attualmente ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'incidente è avvenuto lungo la ex statale 17. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale la conducente dell'auto avrebbe travolto il ciclista svoltando nel parcheggio di un supermercato. E' stata proprio lei a prestare i primi soccorsi fino all'arrivo dell'ambulanza del 118 che ha trasferito il 60enne al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona dove però la tac è fuori uso da alcuni giorni. Da qui, dopo i primi accertamenti, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'Aquila.



