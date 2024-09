Street art, musica e scultura con 'Caboto Social Street 2024'

Da otto anni trasforma per un giorno Via Caboto in un palcoscenico di colori, suoni e creatività con un laboratorio en plein air di arte, musica, cultura che coinvolge cittadini, residenti e commercianti. E' "Caboto Social Street", 'iniziativa di riqualificazione e rigenerazione urbana organizzata a Pescara dall'associazione Mani Sporche Aps, in collaborazione con Il Cantiere, tornata quest'anno ad animare la strada nel quartiere di Porta Nuova domenica scorsa, 8 settembre.

Il progetto nacque nel 2017 dai soci de "Il Cantiere Wine Cocktail Bar", appoggiato dalle associazioni del territorio e da volontari, con autofinanziamenti e donazioni di cittadini. Con gli anni è divenuto un appuntamento fisso nel periodo che caratterizza le battute finali dell'estate pescarese e dal 2021 è organizzato da Mani Sporche Aps.

Protagonista quest'anno la street art, con artisti che hanno dipinto tre saracinesche di proprietà commerciali e private ubicate in Via Caboto, mentre altri hanno realizzato murales su pannelli installati lungo il tracciato interessato. Il tutto accanto a seguitissimi laboratori di artigianato: quello della scultura della pietra bianca della Maiella, a cura degli scalpellini di Lettomanoppello, e quello della lavorazione del legno, incentrata sul recupero dei materiali.

Immancabile la passeggiata ecologica promossa dal gruppo giovanile Clean Up e l'angolo dello Swap, una forma di baratto, per sottolineare l'importanza e il valore sociale e solidale dell'economia circolare. Parallelamente, esibizioni canore, breakdance, DJ-set e Poetry Slam. Presente anche un'area dei giochi di strada e laboratori di riciclo per adulti e bambini.





