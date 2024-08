Fulmini provocano un guasto alla funivia del Gran Sasso

A causa di un violento temporale recente che ha colpito il territorio aquilano, generando una intensa attività elettrica nell'atmosfera, la caduta di numerosi fulmini registrata in quota ha provocato il danneggiamento di alcune schede elettroniche della funivia del Gran Sasso.

Il Comune dell'Aquila e il Centro turistico del Gran Sasso comunicano che l'impianto rimarrà chiuso sino a quando non saranno sostituiti tutti gli apparati, già ordinati presso una ditta specializzata, e saranno ripristinati non appena saranno messi a disposizione del personale tecnico dell'azienda.

Per garantire il collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore il settore Mobilità dell'ente, inoltre, rende noto che, in collaborazione con Ama, da domani, 30 agosto, verrà attivato il servizio navetta con modalità, orari e costi già attuati nel mese di maggio, in occasione del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto.

"Una scheda è già stata ripristinata e attendiamo che vengano fornite le altre. - spiega il consigliere comunale on delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia - I bus navetta, immediatamente attivati per individuare una soluzione al problema, consentiranno di sopperire alla chiusura della funivia con l'auspicio che possa tornare in funzione in tempi rapidi: tutto dipende dai tempi di reperimento e sostituzione".

Il servizio sostitutivo di funivia avrà i seguenti orari nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì): prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30; seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 11; terza corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 13,30; quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16,30.

Festivi (sabato, domenica e festivi): prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30; seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 10; terza corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 12; quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 14; quinta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16; sesta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 18.



