Scontro tra camion e moto, grave centauro nell'Aquilano

Grave incidente questa mattina sulla statale 5, a pochi metri dalla galleria che collega Raiano a Castelvecchio Subequo. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un camion che viaggiava in direzione Sulmona e una Honda Repslon. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 34 anni, originario di Silvi Marina, che si stava recando in Valle Subequana per una gita in moto con gli amici.

Il giovane è stato prontamente soccorso dai suoi compagni e dal conducente del mezzo pesante ed è apparso subito in condizioni critiche tanto che è stato trasferito d'urgenza e in codice rosso con l'eliambulanza nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. I medici lo tengono sotto osservazione. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. Disagi al traffico con file di auto incolonnate da e per Sulmona.



