Uccisa dal fulmine, il sindaco: 'Una comunità nel dolore'

È il giorno del dolore per Alba Adriatica, sconvolta dalla notizia della scomparsa di Pamela Di Lorenzo, la 42enne colpita dal fulmine che il 3 agosto si è abbattuto sulla spiaggia affollata di bagnanti.

"La comunità in un abbraccio corale si unisce al dolore dei famigliari per la prematura perdita della cara Pamela", dice la sindaca albense Antonietta Casciotti. Per tutti è una tragedia: in centinaia hanno voluto lasciare messaggi di ricordo e di cordoglio sui social network. In tanti anche dalla vicina Tortoreto, dove aveva lavorato.

Non ancora fissati i funerali. La Procura di Teramo potrebbe infatti disporre l'autopsia per ricostruire dettagliatamente le cause della morte. Sarebbe stato presentato, infatti, almeno un esposto per chiarire quanto successo nei minuti immediatamente successivi alla caduta del fulmine, in particolare nelle operazioni di soccorso.

