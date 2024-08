Trasporti: Tua riconsegna terminal bus a Vasto dopo i lavori

L'area del terminal bus di Vasto, oggetto di lavori di ammodernamento e riqualificazione, è stata ufficialmente riconsegnata dalla Tua, soggetto attuatore dell'intervento, al Comune di Vasto, proprietario. I lavori di adeguamento del terminal bus, costati 562.500 euro, sono stati finanziati con il Masterplan DGR 229/2016 sub intervento PSRA/19.03. I lavori sono terminati il 16 gennaio 2024 e per, soddisfare le richieste del Comune di Vasto di ulteriori pensiline e per riparare i danni vandalici subiti dall'infrastruttura, la società di trasporti regionale ha messo in atto i necessari interventi mediante ulteriori fondi ottenuti dalla Regione Abruzzo.

A illustrare tutti i passaggi tecnici delle attività, in conferenza stampa nella sala consiliare del municipio vastese, sono intervenuti Gabriele De Angelis, presidente della Tua, il dirigente Silvio Liberatore e i tecnici della società di trasporti, alla presenza del sindaco Francesco Menna e di diversi assessori della Giunta comunale. I tecnici della Tua Spa hanno illustrato i lavori nell'area del terminal bus dove è intervenuto anche il vicepresidente della società, Antonio Prospero. "L'imprevedibile e sfavorevole congiuntura economica degli anni 2021 e 2022 - ha spiegato De Angelis - ha comportato un ridimensionamento dell'originale pensilina progettata, sostituita in perizia di variante con 6 pensiline in acciaio di dimensione inferiore. Ci sono state diverse variabili che abbiamo analizzato e gestito nelle varie fasi dei lavori: siamo venuti incontro all'esigenze dell'amministrazione comunale - ha proseguito De Angelis - con la perizia di variante per le pensiline, la sistemazione dei danni vandalici, altri interventi puntuali che hanno necessariamente allungato le tempistiche sulla tabella di marcia. Ringrazio i nostri tecnici - ha concluso De Angelis - il direttore responsabile Silvio Liberatore, il Rup Francesco Di Fonzo e il direttore dei lavori Igor Villanova".



