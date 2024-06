Bartoli (OdG), non capisco le critiche sull'inchiesta di Fanpage

"Non capisco tutte queste critiche sull'inchiesta di Fanpage. Il giornalismo sotto copertura è uno dei fondamenti della nostra professione, ha sì delle regole, ma soprattutto a tutela dell'incolumità dei giornalisti". Lo ha detto Carlo Bartoli, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, intervenuto questa mattina agli Stati generali dell'informazione a Pescara.

"Vorrei ricordare - ha aggiunto - che se non esistesse il giornalismo sotto copertura non ci sarebbe mai stato lo scandalo Watergate. A noi interessa solo ed esclusivamente rappresentare la realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA