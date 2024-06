Autonomia:Flc-Cgil, peggiorerà sistema istruzione Abruzzo-Molise

"Crediamo che l'autonomia differenziata possa peggiorare il sistema d'istruzione sia in Abruzzo che in Molise. Tanti lavoratori, studenti, pensionati ci hanno manifestato il loro sostegno e la loro avversione a questa scellerata riforma per questo non ci fermeremo". Così la Flc Cgil Abruzzo e Molise all'indomani dell'approvazione dell'autonomia differenziata.

"Crediamo che in ballo ci siano valori e diritti che non si possono svendere e useremo dunque tutti gli strumenti democratici per cancellare questo obbrobrio - proseguono -. E' una balcanizzazione dei diritti inaccettabile e un danno irreparabile soprattutto per gli studenti e le studentesse -.

Una autonomia a la carte, dove ciascuno sceglie cosa prendere.

Tutto ciò avverrà senza risorse, penalizzando non solo le regioni del Sud ma anche le aree interne e la periferia. Il nostro diventerà un Paese a 20 velocità sull'istruzione, con l'aumento delle disuguaglianze territoriali anche all'interno della stessa Regione".



