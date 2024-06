Turismo: a Fossacesia attivati Iat e Punto Blu

Il Comune di Fossacesia anche quest'anno ha messo da oggi a disposizione dei turisti i servizi dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica e del Punto Blu, in collaborazione con Dmc Costa dei Trabocchi che li gestirà. Gli sportelli saranno aperti, sul Lungomare sud, per tutto giugno nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre dal prossimo mese di luglio e fino a metà settembre tutti i giorni. Quest'anno, l'Ufficio IAT e il Punto Blu sono stati potenziati, infatti oltre che sul Lungomare, sono già operativi nel Palazzo dei Priori, in viale San Giovanni in Venere.

"Il Punto Blu - sottolinea il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -, sarà utile per i turisti perché lì potranno essere prese tutte le informazioni relative al programma Bandiera Blu, che quest'anno Fossacesia ha conquistato per la 23/a volta consecutiva e, inoltre, per la 'Spiaggia per tutti', aperta dal 2017, per le persone che presentano disabilità o comunque difficoltà motorie e i loro accompagnatori. L'Ufficio IAT fornirà altre indicazioni ed assistenza turistica, compiti divenuti indispensabili per far fronte alla crescente domanda dovuta alle numerose presenze che negli ultimi anni stiamo registrando nella nostra città".



