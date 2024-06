Festival Muntagninjazz, 100 eventi in 9 comuni

Torna il festival diffuso che accosta musica, arte e natura unendo i territori della Valle Peligna, dell'Alto Sangro e della Valle del Sagittario. Dal 24 luglio al 17 agosto 2024 si svolgerà la diciottesima edizione di Muntagninjazz, promossa dall'associazione culturale omonima in collaborazione con i comuni di Sulmona, Introdacqua, Bugnara, Pescocostanzo, Prezza, Scanno, Pacentro, Anversa degli Abruzzi e Campo di Giove, e con il sostegno della Regione Abruzzo e del Ministero della Cultura. Oltre 400 artisti e 100 eventi complessivi, concerti in montagna ed escursioni attraverso i territori di 9 comuni in 18 giornate di festival. Cuore della manifestazione è la città di Sulmona, che ogni anno ospita artisti di rilevanza internazionale. Il cortile di Palazzo San Francesco di Sulmona ospiterà cinque concerti: il cantautore napoletano Gnut accompagnato da Michele Signore e Ilaria Graziano il 7 agosto, la cantautrice e attrice Flo con lo spettacolo "La canzone che ti devo" l'8 agosto, il nuovo sestetto del clarinettista Nico Gori il 9 agosto, il trio della pianista Francesca Tandoi l'11 agosto e il genio brasiliano della chitarra Yamandu Costa il 12 agosto. Il Cortile del Palazzo dell'Annunziata il 10 agosto ospiterà altri due eventi: lo spettacolo di teatro e musica "Fiabe Jazz - Kappuccetto Rosso" e successivamente il Wind Ensemble del Conservatorio A.

Casella; il 13 e 14 agosto Piazza XX Settembre sarà animata dai concerti gratuiti della Mo' Better Band e della Big Band del Conservatorio A. Casella, anche essi gratuiti. "Piano Piano per Sulmona" concluderà il programma del festival il 16 e 17 agosto con due giorni tutti da vivere tra suoni, voci, danza e arte; la musica del pianoforte risuonerà lungo un itinerario che si snoderà tra le piazze e gli angoli più suggestivi di Sulmona. A partire da Porta Napoli esposizioni d'arte e concerti pianistici tenuti nei cortili di alcuni palazzi storici solitamente chiusi al pubblico arricchiranno l'offerta di eventi del cartellone che vede, tra i nomi principali, Forlenzo in Piazza XX Settembre il 16 agosto, Paolo Jannacci in Piazza XX Settembre e Emmet Cohen in Piazza Plebiscito il 17 agosto.



